В ОП рассказали о мошенниках мимикрирующих под "Госуслуги"

Евгений Машаров рассказал о том, как аферисты пытаются выманить у человека код из смс-сообщения.

Кибермошенники на российской территории пытаются выманить у граждан страны коды для хищения учетной записи на "Госуслугах", рассылая пользователям фальшивые сообщения от фишингового сайта. Соответствующими данными поделился с журналистами информационного агентства "ТАСС" член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Эксперт заметил, что злоумышленники активно пользуются методами социальной инженерии. Речь идет о способе, когда человек оказывается растерян. Его фактически вынуждают позвонить по указанным номерам телефонов.

Мошенники пытаются мимикрировать под "Госуслуги", используя фейковые сообщения от имени портала, направляемые через мессенджер, а также СМС-рассылку о том, что обнаружен вход в профиль портала госуслуг с использованием якобы нового устройства. Евгений Машаров, эксперт

Эксперт добавил, что аферисты ставят перед собой задачу выманить код из четырех цифр для перехвата контроля учетной записи для последующего хищения денежных средств. Особенно бдительными следует быть россиянам в период майских праздников.

