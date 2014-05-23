В ОП рассказали о штрафах за выброшенный из окна машины окурок

Евгений Машаров сообщил о том, как будет наказан правонарушитель.

Выбрасывание из окна автомобиля мусора, в том числе окурков, грозит штрафом до 50 тысяч рублей. Соответствующими данными поделился с журналистами информационного агентства "ТАСС" член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Эксперт заметил, что окурок от сигареты относится в нашей стране по законодательству к отходам, поэтому его выбрасывание можно охарактеризовать как административное правонарушение. В части 3.1 статьи 8.2 КоАП РФ говорится о том, гражданин за такое деяние должен будет заплатить штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей, должностное лицо - от 20 до 30 тысяч рублей, юридическое лицо - от 30 до 50 тысяч рублей.

В заявлении следует подробно описать обстоятельства: указать дату, время, место, описание автомобиля и его номерной знак. Стоит приложить имеющиеся доказательства - видеозапись, фотографии. Евгений Машаров, эксперт

В ОП уточнили, что фотографирование или видеосъемка водителя, выбрасывающего мусор из окна автомобиля, не является нарушением его прав. Евгений Машаров заметил, что очевидцы такого поведения со стороны правонарушителя может подать заявление в МВД или ГАИ лично, а также онлайн через единый портал "Государственные услуги".

