В ОП предложили объединить майские праздники

Владислав Гриб призвал перераспределить выходные с январских праздников.

Майские праздники на российской территории нужно объединить и сделать непрерывными для граждан, начиная с 1 и заканчивая 9 числом за счет январских выходных. Соответствующее заявление в комментарии журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По словам активиста, весенний период является более удобным для активности населения страны и планирования семейного отдыха. Эксперт добавил, что многие россияне фактически продлевают себе праздничные дни за счет отпусков и отгулов.

Я бы выступил за перенос, например, части январских выходных дней на май, чтобы мы могли отдыхать с 1 по 9 мая… Можно пересмотреть подход: отдыхать, например, до 7 января на новогодние праздники и перенести часть дней на май. Владислав Гриб, замсекретаря ОП РФ

По мнению эксперта, правительству следует распределить выходные дни, не увеличивая при этом их общее количество. По мнению Владислава Гриба, такая мера могла бы сделать систему праздничных дней более удобной для населения.

ОП: Минобрнауки надо создать рекомендации с диапазоном цен на обучение в вузах.

