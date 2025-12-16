Дрозденко опроверг дефицит топлива в Ленобласти

Губернатор региона заверил, что ситуация на заправках контролируемая. Крупные поставщики работают в штатном режиме, обеспечивая 90% потребностей области.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о стабильной ситуации с топливом на заправках региона. По его словам, дефицита бензина и дизеля нет. Несмотря на отдельные сообщения в социальных сетях о трудностях с покупкой в некоторых районах, крупные поставщики функционируют в обычном режиме и покрывают 90% потребностей области. Общественный транспорт также заправляется без проблем.

Глава региона отметил, что локальные сложности могут возникать в местах с высокой концентрацией большегрузного транспорта, например в Кингисеппском районе и Усть-Луге, а также на частных автозаправочных станциях. Иногда искусственный ажиотаж создаётся из-за панических закупок топлива впрок владельцами автопарков.

Дрозденко отдельно подчеркнул, что заправка бензовозов и кубовозов на обычных АЗС запрещена. Это прямое требование промышленной безопасности, и все операторы обязаны его неукоснительно соблюдать. Попытки нарушить правило будут пресекаться.

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Фото: Piter.tv