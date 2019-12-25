Цены и спрос на газомоторное топливо резко выросли в Петербурге

Тенденцию статистика Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Потребление сжиженных углеводородных газов (СУГ) в России по итогам второго квартала выросло до 1,65 млн тонн, что почти на 9% превышает показатели предыдущих периодов. Об этом пишет "Деловой Петербург".

По оценкам экспертов, главным драйвером роста стал массовый перевод автотранспорта на газомоторное топливо. Активная фаза переоборудования автомобилей началась в конце июня – начале июля.

Тенденцию подтверждает и статистика Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Продажи СУГ во втором квартале увеличились на 20,6%, достигнув отметки в 740,7 тыс. тонн.

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