Дроны-экологи протестировали на поиск нефти в Петербурге

Морские дроны научили искать разливы нефти в акватории Горская.

На акватории "Горская" в Петербурге прошёл первый полигонный эксперимент по применению надводных и подводных беспилотных комплексов в рамках отраслевой витрины "Акватория". Об этом сообщил глава комитета по природопользованию Кирилл Соловейчик. Площадка объединяет разработчиков дронов с потенциальными заказчиками — госструктурами, портовыми операторами и промышленными компаниями, передает spb.aif.ru.

В ходе испытаний специалисты проверили возможности беспилотных систем для экологических задач. Надводный аппарат с системой технического зрения в автоматическом режиме выявлял границы нефтяного загрязнения на поверхности воды. Подводный беспилотник измерял глубины и создавал карту рельефа дна. Также отработали работу безэкипажного катера в условиях ограниченной связи.

По словам Соловейчика, выделены несколько базовых сценариев применения: кошение и сбор водной растительности, сбор наплавного мусора, поиск и локализация нефтеразливов, мониторинг дна и выявление несанкционированных сбросов сточных вод. Эксперимент стал этапом развития Центра природоохранных инноваций, который занимается внедрением современных технологий в экологическую сферу с последующим масштабированием в регионах России и за рубежом.

Ранее сообщалось, что в черте Петербурга гигиеническим нормам соответствует только один пляж.

Фото: Piter.TV