В Адмиралтейском районе появится детский сад с бассейном и соляной пещерой

Детский сад будет рассчитан на детей от 1,5 до 7 лет.

В Адмиралтейском районе согласовали проект нового детского сада на 160 мест. Дошкольное учреждение планируют построить на набережной Крюкова канала, сообщил портал "Строительный Петербург".

Проект разработала компания "ПроектСтройЭкспертиза" по заказу ООО "Специализированный застройщик "Новый остров". Детский сад будет рассчитан на детей от 1,5 до 7 лет. Внутри здания разместят комнаты для игр и занятий, спальни, медицинский блок, столовую, музыкальный и физкультурный залы, а также прачечную.

Также в проект вошли бассейн, раздевалки и душевые отдельные для мальчиков и девочек, кабинеты тренера. На территории детского сада оборудуют площадки для прогулок, игр и спорта и велопарковку.

Дошкольное учреждение построят в историческом центре Петербурга. Композиционно здание представляет собой разноуровневый и сложный в плане объём. Фасады выдержаны в нейтральной цветовой гамме, которые гармонируют с фронтальной застройкой Щепяного переулка.

Ранее мы сообщали, что в Пушкинском районе открылся детсад с группой для слабослышащих детей.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре