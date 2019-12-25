Детский сад с бассейном и соляной пещерой построят в Пушкине

Учреждение сможет принять 300 воспитанников.

Проект нового детского сада согласовали в Пушкине. Здание планируют построить на улице Архитектора Данини, сообщил портал "Строительный Петербург".

Дошкольное учреждение будет рассчитано на 300 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. В нём откроют пять специализированных групп для ребят с нарушениями речи. Помимо привычных помещений, в детском саду оборудуют бассейн и соляную пещеру — они станут дополнительной возможностью для оздоровления воспитанников.

В инфраструктуру войдут спортивный и музыкальный залы, а также кабинеты для развивающих занятий. Для малышей 1,5–3 лет предусмотрены отдельные групповые ячейки — каждая со своим входом, что сделает пребывание детей более комфортным и безопасным.

На прилегающей территории обустроят прогулочные и физкультурные площадки. Пространство дополнят зелёными насаждениями: вдоль дорожек и площадок высадят деревья и низкорослые кустарники.

Ранее мы сообщали, что на Октябрьской набережной начали строить детский сад на 250 мест.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре