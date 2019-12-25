В Фрунзенском районе открылся детсад на 110 мест с бассейном

Площадь нового здания составляет более 3,6 тысячи квадратных метров.

Во Фрунзенском районе на Андреевской улице открыли новый детский сад на 110 мест. Трёхэтажное здание, которое построила подрядная организация ООО "АПЕКС", будут посещать 110 ребят, сообщил портал "Строительный Петербург".

Площадь детского сада — 3,6 тысячи квадратных метров. Фасад выполнен в яркой цветовой гамме с применением современных износостойких материалов. Также предусмотрен вентилируемый фасад с утеплителем, благодаря чему зданию присвоили высокий класс энергосбережения (В).

На первом этаже разместили группу для детей 2–3 лет и бассейн. Второй этаж отведён под группы для детей 3–5 лет — здесь находятся музыкальный и физкультурный залы, методический кабинет, помещения для кружковой работы и учебные комнаты. На третьем этаже оборудованы группы для старших дошкольников.

Для удобства маломобильных посетителей у каждого из трёх входов установили пандусы с поручнями, а для подъёма на верхние этажи предусмотрен пассажирский лифт. В здании также смонтированы два малых грузовых подъёмника.

Прилегающую территорию детского сада благоустроили. Здесь есть прогулочные площадки с навесами и зоны для занятий физкультурой.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге у Шуваловского карьера построили детский сад на 240 мест.

Фото: Комитет по строительству