В Петербурге у Шуваловского карьера построили детский сад на 240 мест

Здание рассчитано на 10 групп для детей разных возрастов.

Новое дошкольное учреждение построили в Приморском районе. Детский сад будут посещать 240 ребят в возрасте от 2 до 7 лет, сообщил портал "Строительный Петербург".

Детсад, которое возвел Setl Group, находится в жилом комплексе "Прайм Приморский" по улице Парашютная. В трехэтажном здании предусмотрены спальни, игровые, классы для кружков, музыкальный и физкультурный залы, медицинский кабинет и бассейн.

Во дворе оборудовали две спортивные площадки и 10 прогулочных, каждая из них имеет игровое оборудование и теневые навесы. Кроме того, застройщик благоустроил территорию детсада: здесь появилась живая изгородь из кустарников, цветники и газоны. Общая площадь озеленения составляет более 5,8 тыс. кв. метров.

Ранее мы сообщали, что в Колпинском районе построят новый детский сад на 260 мест.

Фото: Setl Group