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При пожаре в Приморском районе пострадала женщина
Сегодня, 11:53
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При пожаре в Приморском районе пострадала женщина

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В студии полыхало на площади 15 квадратных метров.

В Приморском районе Петербурга произошел квартирный пожар. Как рассказали в МЧС России, информация о возгорании на Парашютной улице, 3, поступила на пульт спасателей 23 сентября в 09:27. 

В студии полыхало на площади 15 квадратных метров. Ликвидировали огонь к 09:47. В результате прострадала женщина, ее госпитализировали в медицинское учреждение с различными травмами. 

К тушению пожара привлекали 15 человек личного состава и три единицы техники. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: сегодня ночью во время пожара в кафе на проспекте Стачек эвакуировали двух человек. Там полыхала обстановка на 3 квадратных метрах. По предварительным данным, пострадавших нет.

Фото: Piter.TV 

Теги: пожар, приморский район
Категории: Новости СПб, Пожар, Происшествия, Лента новостей,

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