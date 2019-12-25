Во время пожара в кафе на проспекте Стачек эвакуировали двух человек

По предварительным данным, пострадавших нет.

В Кировском районе произошел пожар ночью 23 сентября. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании по адресу: проспект Стачек, 88, поступила на пульт спасателей в 03:11. В помещении кафе площадью 25 квадратных метров полыхала обстановка на 3 квадратных метрах. К 03:58 огонь потушили.

По предварительным данным, пострадавших нет. Были эвакуированы два человека. К ликвидации пожара привлекали 15 сотрудников МЧС России и три единицы техники.

Ранее на Piter.TV: в квартирном пожаре на Бухарестской улице пострадала женщина. В однушке площадью 30 квадратных метров горела обстановка на кухне. Петербурженку госпитализировали в медицинское учреждение города.

Фото: Piter.TV