Пенсионеры, отметившие 80-летие в августе, получат прибавку около 11 тысяч

Инвалиды первой группы с августа тоже получат надбавку, но не двойную.

Некоторые российские пенсионеры в скором времени получат ощутимую прибавку. Тем, кто отметил 80-летний юбилей в августе, начнут ежемесячно доплачивать около 11 тысяч рублей. Об этом в интервью агентству "Прайм" сообщила специалист Президентской академии Екатерина Медякова.

Базовая часть выплаты увеличится на 9 584,69 рубля. Дополнительно будет начислено 1 413,86 рубля в качестве компенсации за уход. Такая же индексация положена гражданам, которым в августе присвоили первую группу инвалидности. Однако это возможно только в том случае, если повышенная сумма не была установлена им раньше. Одновременно две надбавки — и по возрасту, и по инвалидности — не предусмотрены.

Гражданам, получающим накопительную часть пенсии, после августовского перерасчета ежемесячные платежи увеличат на 17,3%. Для работающих пенсионеров размер прибавки рассчитывается исходя из страховых взносов, перечисленных работодателями за прошлый год. При этом учитывается не более трех пенсионных баллов.

В России средняя пенсия работающих выросла за год на 2,6 тыс. рублей.

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