Петербуржцев ждет облачный и теплый день на периферии циклона

Температурный фон будет достаточно комфортным для конца сентября: в Петербурге воздух прогреется до +16…+18 градусов.

Сегодня, 23 сентября, Северная столица останется под влиянием периферии циклонического вихря, который смещается из Белоруссии в Прибалтику. Такая синоптическая ситуация обусловит в регионе переменную облачность с прояснениями.Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

В течение дня местами, преимущественно в первой половине суток, пройдут небольшие дожди. Температурный фон будет достаточно комфортным для конца сентября: в Петербурге воздух прогреется до +16…+18 градусов. По области ожидается от +14 до +19 градусов.

Ветер сохранит юго-восточное направление со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление будет меняться слабо и составит 764 мм рт. ст., что остается выше климатической нормы.

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Фото: Piter.TV