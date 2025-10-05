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В Молодежном театре на Фонтанке запустили акцию ко Дню учителя
Сегодня, 8:44
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В Молодежном театре на Фонтанке запустили акцию ко Дню учителя

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Для праздника создали тематические открытки.

В Молодежном театре на Фонтанке стартовала акция, приуроченная ко Дню учителя. Из фойе можно отправить открытку любимому педагогу, пишет телеканал "Санкт-Петербург"

На самом деле, это изнутри возникло. Это придумали наши работники, сотрудники Молодежного театра на Фонтанке. Они обратились в "Почту России", и "Почта России" поддержала нас в данном проекте. 

Ольга Романецкая, директор Молодежного театра на Фонтанке 

Для праздника создали тематические открытки. Их авторами являются дизайнер театра Евгения Шорохова и ассистент кафедры анимационного фильма Института кино и телевидения Мария Белова. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Таврическом саду показали закрытие Международного фестиваля молодежи. 

Фото: пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке 

Теги: день учителя, молодежный театр на фонтанке
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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