В Молодежном театре на Фонтанке запустили акцию ко Дню учителя

Для праздника создали тематические открытки.

В Молодежном театре на Фонтанке стартовала акция, приуроченная ко Дню учителя. Из фойе можно отправить открытку любимому педагогу, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

На самом деле, это изнутри возникло. Это придумали наши работники, сотрудники Молодежного театра на Фонтанке. Они обратились в "Почту России", и "Почта России" поддержала нас в данном проекте. Ольга Романецкая, директор Молодежного театра на Фонтанке

Для праздника создали тематические открытки. Их авторами являются дизайнер театра Евгения Шорохова и ассистент кафедры анимационного фильма Института кино и телевидения Мария Белова.

Ранее мы рассказывали о том, что в Таврическом саду показали закрытие Международного фестиваля молодежи.

Фото: пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке