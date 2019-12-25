Стало известно, почему сотрудники в Петербурге идут на "тихое увольнение"

Часть респондентов видит в таком поведении скрытые сигналы.

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активные граждане. Исследование показало, что 37% организаций уже сталкивались с сотрудниками, которые ограничиваются исключительно обязанностями из трудового договора, тогда как каждый второй работодатель (52%) не наблюдал такого поведения.

Реакция бизнеса на "тихое увольнение" чаще всего оказывается конструктивной: 71% руководителей пытаются поговорить с сотрудником и выяснить причины его демотивации, 31% более четко прописывают должностные обязанности, ещё 29% готовы предложить подчиненным более интересные задачи или другую позицию. При этом 24% прекращают выплачивать премии, 12% прибегают к увольнению, а 5% отменяют оплату обучения.

С точки зрения самих работников, главными причинами отказа от переработок являются эмоциональное истощение и отсутствие карьерных перспектив. На усталость и выгорание указали 57% опрошенных петербуржцев, на неясную картину роста – 53%. Женщины и молодежь до 35 лет называют эти факторы значительно чаще других групп.

Часть респондентов видит в таком поведении скрытые сигналы: 18% считают, что сотрудники намекают на повышение зарплаты, а 10% винят руководство в плохо выстроенных бизнес-процессах. Примечательно, что горожане с доходом свыше 100 тысяч рублей за "тихим увольнением" гораздо чаще замечают именно системные ошибки менеджмента, чем те, кто зарабатывает меньше.

Ранее мы сообщили о том, что 73% петербуржцев хотят получать деньги за неиспользованные дни отпуска.

Фото: Piter.TV