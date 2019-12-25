Петербургская прокуратура защищает трудовые права участника СВО

Прокуратура Василеостровского района Петербурга провела проверку по обращению участника спецоперации. Об этом сообщили 23 сентября в надзорном ведомстве.
На период прохождения службы действие трудового договора мужчины приостанавливали с сохранением рабочего места. Однако за это время организацию ликвидировали. В нарушение законодательства положенное выходное пособие сотруднику не выплатили.
Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с руководителя компании выходного пособия и компенсации за задержку выплаты. В настоящее время документ рассматривается.
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге более 100 сотрудников ООО ожидают 7 млн рублей зарплаты.
Фото: Piter.TV
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