На форум объединенных культур в Петербург приедут около 2,5 тыс. участников

В 2026-м зарегистрированы представители 44 официальных делегаций, и среди них ожидаются 11 "недружественных" стран.

Петербургский международный форум объединенных культур с 24 по 26 сентября посетят порядка 2,5 тыс. участников из 70 стран. Об этом пишет "Бриф24", ссылаясь на вице-премьера России Татьяну Голикову.

В 2023 году мероприятие собрало около 1,3 тыс. человек. В 2026-м зарегистрированы представители 44 официальных делегаций, и среди них ожидаются 11 "недружественных" стран. Конкретные государства Татьяна Голикова не назвала, объяснив это "возможными санкционными рисками".

Делегации обсудят вопросы развития современной культуры и проведут концерты, фестивали, а также премии. В молодежной программе поучаствуют 1,5 тыс. человек вместо запланированных 700.

Ранее на Piter.TV: фестиваль вологодской культуры завершился в Петербурге.

Фото: Piter.TV