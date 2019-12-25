Северная столица готовится принять гостей объединенного форума культур

На культурный форум в Петербурге съедутся делегации из десятков стран.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире радиообращения проинформировал горожан о предстоящем событии. На текущей неделе Северная столица в очередной раз станет площадкой для Санкт-Петербургского культурного форума. Теперь это мероприятие носит название Объединенного форума культур. Ожидается прибытие делегаций из нескольких десятков государств.

Глава города обратил внимание на то, что в культурной столице России бережно сохраняются и получают развитие все традиции, связанные с культурой и ее деятелями. В рамках подготовки к форуму запланировано порядка ста различных культурных мероприятий.

Беглов отдельно остановился на двух событиях. Он выделил общедоступный концерт оркестра, который состоится 25 сентября на станции метро "Владимирская". Кроме того, губернатор упомянул предстоящие гастроли Мариупольского драматического театра. Этот театр был построен и восстановлен при непосредственном участии Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург возглавил рейтинг студенческого туризма.

Фото: Piter.TV