Смольный поблагодарил всех, кто обеспечил честное голосование в Петербурге

Губернатор сообщил о максимальной прозрачности выборов в Северной столице.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил с вечерним радиообращением, в котором дал оценку прошедшим выборам. По его словам, голосование в городе было организовано максимально прозрачно. Он подчеркнул, что процесс шёл в строгом соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством и законами Санкт-Петербурга.

Глава города отметил, что за ходом избирательной кампании следили международные и общественные наблюдатели, а также представители Межпарламентской ассамблеи СНГ. Все они дали высокую оценку прошедшему голосованию, указав на его конкурентный характер и свободное волеизъявление горожан.

Общественная палата Петербурга обеспечила качественную подготовку наблюдателей. В дни выборов работал Штаб общественного наблюдения, в котором участвовали эксперты, журналисты и общественные организации. В Доме журналистов на Невском проспекте функционировал медиацентр.

Беглов заявил, что городские власти сделали всё необходимое для проведения выборов на высоком уровне. По его словам, голосование прошло спокойно, организованно и достойно, как и подобает городу с высокой электоральной культурой. Каждый избиратель Северной столицы мог прийти на участок без лишних сложностей и проголосовать в понятной и безопасной обстановке.

Всего в Петербурге работали почти 2000 постоянных избирательных участков, а также временные — в больницах, на вокзалах и в аэропорту Пулково. Особое внимание уделили людям старшего возраста, маломобильным горожанам и тем, кто голосовал на дому.

Губернатор подчеркнул, что все городские службы работали в усиленном режиме. Заранее был введён режим технологической тишины, чтобы никакие работы не мешали людям проголосовать. Усиленные аварийные бригады были готовы оперативно реагировать на возможные технологические нарушения.

Ранее Николай Валуев проголосовал в Петербурге.

Фото: Piter.TV