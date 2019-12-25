Соцфонд напомнил, что индексация пенсий идет и у работающих граждан

Работающие пенсионеры получают и индексацию, и перерасчет.

Социальный фонд России опроверг распространенное заблуждение о том, что трудоустроенные пенсионеры лишаются ежегодной индексации. В ведомстве подчеркнули: повышение страховых пенсий происходит для всех получателей одновременно, вне зависимости от факта работы. Для этого не требуется увольняться.

При первичном назначении выплаты Соцфонд сразу рассчитывает ее с учетом действующей стоимости пенсионного коэффициента и актуального размера фиксированной части. Если гражданин продолжает трудовую деятельность, его страховая пенсия в дальнейшем увеличивается в ходе плановых ежегодных индексаций.

Помимо этого, для работающих пенсионеров предусмотрен отдельный августовский перерасчет. Его размер зависит от страховых взносов, которые работодатель перечислил за сотрудника в предыдущем году. Таким образом, продолжение работы само по себе не лишает россиянина ежегодного повышения страховой пенсии.

С 1 января 2027 года порядок перечисления этого поощрения передадут Социальному фонду России. При наличии необходимых сведений деньги смогут перечислять автоматически, отдельного заявления подавать не нужно.

Фото: Piter.tv