Мигрантам в Петербурге могут запретить работать в рознице и салонах красоты

Иностранцам с патентами хотят закрыть доступ в торговлю и сферу красоты.

Городские власти Санкт-Петербурга намерены увеличить число сфер, где иностранные граждане, имеющие патент, не смогут найти работу. Проект соответствующего постановления уже размещен на сайте администрации в разделе антикоррупционной экспертизы.

В перечень планируется включить розничную продажу продуктов питания. Речь идет о торговле орехами, фруктами, мясом, табачными изделиями и другими продовольственными товарами. Помимо этого, ограничения могут затронуть спортивные услуги и некоторые медицинские направления.

Также под запрет может попасть деятельность в массажных салонах, парикмахерских и салонах красоты.

На сегодняшний день мигрантам с патентами в Петербурге нельзя работать таксистами и курьерами. Эти постановления были подписаны губернатором Александром Бегловым летом 2025 года. В 2026 году срок действия ограничений был продлен еще на один год.

Ранее мы сообщали, что с 2027 года мигранты будут платить в России налог за неработающих членов семьи.

Фото: Piter.tv