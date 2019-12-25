В Петербурге омбудсмен Митянина бьет тревогу из-за всех девятиклассников

Родителям грозят штрафы за детей, не поступивших после 9 класса в Петербурге.

Детский омбудсмен Санкт-Петербурга Анна Митянина сообщила о росте числа подростков, которые после окончания 9 класса не смогли зачислиться в колледж и не имеют возможности вернуться в школу. Точные цифры она не привела, но отметила, что тенденция наблюдается во всех районах города.

В эфире радио "Комсомольская правда" Митянина пояснила, что родители часто обращаются с вопросами о поступлении в 10 класс или учреждения среднего профессионального образования. Бывают ситуации, когда ребенок набрал необходимые баллы, но не прошел из-за отсутствия свободных мест. Также есть случаи, когда после 9 класса подросток вообще никуда не пошел, пишет КП-Петербург.

Омбудсмен подчеркнула, что среди таких детей есть те, у кого близко совершеннолетие и кто просто ожидает призыва в армию. Однако ситуацию необходимо осмыслить, главное - не потерять детей из виду. Митянина добавила, что в Петербурге место в колледже получить можно, но на самых востребованных специальностях мест действительно не хватает, тогда как на других направлениях они есть. Вернуться в школу такой подросток не может, поскольку сдавал только два экзамена.

Митянина напомнила, что до достижения совершеннолетия родители обязаны обеспечивать образовательный процесс детей. У подростка есть два пути: продолжить обучение в 10 классе или поступить в колледж. В противном случае родителям может грозить наказание по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию детей".