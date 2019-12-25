Маткапитал проиндексируют 1 февраля 2027 года

Пресс-служба Минтруда сообщила о социальных выплатах матерям на 2027 год.

Материнский капитал на российской территории федеральное правительство проиндексирует 1 февраля 2027 года. Соответствующее заявление журналистам сделал министр по труду и социальной защите населения Антон Котяков. Чиновник из профильного ведомства пояснил, что рост показателя связан с уровнем фактической инфляции. Согласно предварительным данным, повышение составит на 6,8 процентов.

С 1 февраля 2027 года планируется увеличение размера маткапитала по уровню фактической инфляции. Прогнозируется, что она составит 6,8% Антон Котяков, глава Минтруда России

Также максимальная сумма пособия по беременности и родам в 2027 году превысит 1,1 миллиона рублей. А единовременное пособие при рождении ребенка увеличится до 30,4 тысячи рублей в следующем году. Размер материнского капитала увеличится до 778,5 тысячи рублей на первого ребенка в 2027 году

Глава Минтруда рассказал об уровне бедности в России.

Фото: Правительство России