В ГД рассказали, при каких условиях возможна учеба за счет маткапитала

С 1 февраля маткапитал в России составляет 728 921,90 рублей, при праве на повышенный размер за второго ребенка общая сумма выплаты достигает 963 243,17 рублей

В Государственной думе объяснили, при каких условиях возможна учеба за счет материнского капитала. Соответствующее заявление журналистам из информационного агентства "ТАСС" сделал член профильного комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству. Парламентарий из нижней палаты Алексей Говырин, представляющий фракцию "Единая Россия", пояснил, что образование является одним из направлений возможных расходов за счет маткапитала, при этом гражданам важно знать условия.

Материнский капитал можно направить на образование любого родного или усыновленного ребенка в семье, если на дату начала образовательной программы ему не больше 25 лет. Средствами распоряжается владелец сертификата, обычно мать. Алексей Говырин, Депутат ГД РФ

Для оплаты большинства видов обучения в России действует еще одно условие. Требуется дождаться, когда ребенку, после рождения или усыновления которого семья получила право на материнский капитал, исполнится три года. При условии, что право на маткапитал возникло после рождения младшего ребенка, то оплатить этими денежными средствами учебу старшего ребенка в вузе обычно можно после достижения трехлетия младшего малыша. Для детского сада и прочих программ дошкольного образования такого требования власти страны не устанавливали. Таким образом их разрешено оплачивать маткапиталом сразу после возникновения права на него.

Полученными средствами от маткапитала можно оплатить ребенку детский сад, школу, колледж, вуз, второе высшее образование, а также курсы, автошколу, онлайн-обучение, кружки, секции, репетитора и общежитие при образовательной организации. Исполнитель должен находиться в России и иметь образовательную лицензию на услуги. Репетитор должен обладать статусом ИП и лицензией на работу. Маткапитал можно подключить на любом этапе обучения.

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Фото: Piter.tv