В ГД предложили отменить пошлину за замену паспорта при вступлении в брак

Сейчас госпошлина за выдачу паспорта составляет 300 рублей, а за его несвоевременную замену предусмотрена административная ответственность.

В Москве предложили отменить госпошлину в размере 300 рублей за замену паспорта гражданина Российской Федерации в связи с изменением фамилии при вступлении в брак впервые. Соответствующее заявление сделала депутат Государственной думы, председатель профильного комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в комментарии журналистам информационного агентства "РИА Новости". Соответствующий законопроект направлен на заключение в федеральное правительство.

Проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 333.35 части второй Налогового кодекса РФ" предлагается освободить граждан от уплаты государственной пошлины в размере 300 рублей за замену паспорта гражданина Российской Федерации в связи с изменением фамилии при вступлении в брак впервые. пояснительная записка

Законодатель уточнила, что смена фамилии при вступлении в брак - распространенная практика, которая поддерживается в стране традициями большинства народов России. При этом факт и дата заключения брака подтверждаются сведениями из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), которые доступны органам российских правоохранительных органов через систему межведомственного электронного взаимодействия. Нина Останина полагает, что отмена пошлины будет иметь для властей значимый социально-экономический эффект. Льгота снижает финансовую нагрузку на молодую семью, а также стимулирует для населения своевременную замену паспорта. Кроме того , нововведение снижает число административных правонарушений по статье 19.15 КоАП РФ (речь идет о проживании гражданина Российской Федерации без документа, удостоверяющего личность гражданина).

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Фото: Piter.tv