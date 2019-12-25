ВСУ нанесли удар по гумконвою из Омской области, погибли три человека

ВСУ атаковали гуманитарный конвой, следовавший из Омской области на территории Запорожья.

Три человека погибли при атаке Вооруженных сил Украины на гуманитарный конвой, направлявшийся из Омской области в зону спецоперации. Об этом сообщил в "Максе" губернатор региона Виталий Хоценко.

По его словам, погибшие – жители Тары. Также ранения получил один человек, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Хоценко принес соболезнования родным и близким погибших, назвав произошедшее огромным горем. Губернатор обещал оказать помощь семьям жертв атаки ВСУ.

Украинские беспилотники атаковали Ульяновск утром 25 сентября. В больницу с ранениями попали три человека, еще четверым назначили амбулаторное лечение. Также в результате атаки повреждения получил поезд, в котором ехали пассажиры.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)