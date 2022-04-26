Бабушка и ее 15-летняя внучка погибли при ударе ВСУ на Брянскую область

Атака БПЛА пришлась на административный центр Суземского района.

Несовершеннолетняя девочка и ее бабушка стали жертвами удара ВСУ по поселку Суземка в Брянской области. Еще одна местная жительница получила ранения, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

Украинские боевики нанесли удар с помощью РСЗО "Град" по поселку Суземка. Во время атаки погибли пятнадцатилетняя девочка и ее пожилая родственница. Еще одну женщину госпитализировали, сейчас она находится в больнице.

Ковальчук отметил, что в результате обстрела один жилой дом полностью уничтожило. Кроме того, серьезные повреждения получили четыре здания, хозяйственные постройки, легковой автомобиль и трактор.

По данным Минобороны, минувшей ночью силы ПВО сбили 375 украинских дронов над российскими регионами. БПЛА перехватили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской и другими областями.

Ранее в результате удара беспилотника в Брянской области погибли трое механизаторов, которые проводили сельскохозяйственные работы.

Фото: Piter.tv