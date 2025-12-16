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В Брянской области три механизатора погибли при ударе беспилотника ВСУ
Сегодня, 12:58
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В Брянской области три механизатора погибли при ударе беспилотника ВСУ

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Егор Ковальчук раскрыл подробности налета БПЛА ВСУ на российский регион.

Трое российских механизаторов погибли во время проведения сельскохозяйственных работ в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины около населенного пункта Селище Почепского района в Брянской области.  Соответствующее заявление своим подписчикам в национальном мессенджере "Макс" сделал местный временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Егор Ковальчук. Чиновник  объяснил, что противник ударил по территории и гражданскому населению во время проведения аграрных мероприятий на поле, принадлежащем компании "Мираторг".

В результате варварской атаки погибли трое механизаторов.

Егор Ковальчук, глава региона

ВСУ атаковали спасателей в ЛНР.

Фото: Макс / Егор Ковальчук

Теги: брянская область, всу, егор ковальчук, регионы
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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