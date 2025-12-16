Трое российских механизаторов погибли во время проведения сельскохозяйственных работ в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины около населенного пункта Селище Почепского района в Брянской области. Соответствующее заявление своим подписчикам в национальном мессенджере "Макс" сделал местный временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Егор Ковальчук. Чиновник объяснил, что противник ударил по территории и гражданскому населению во время проведения аграрных мероприятий на поле, принадлежащем компании "Мираторг".
В результате варварской атаки погибли трое механизаторов.
Егор Ковальчук, глава региона
ВСУ атаковали спасателей в ЛНР.
Фото: Макс / Егор Ковальчук
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