Новосибирский губернатор рассказал, что попросил у Путина на личной встрече

Андрей Травников сообщил о поручениях, которые дал коллегам после обсуждения с лидером страны.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о том, что на личной встрече с российским президентом Владимиром Путиным на прошлой неделе попросил ускорить расширение Чуйского тракта, строительство Восточного обхода Новосибирска и получил в этих вопросах государственную поддержку. Соответствующий комментарий глава региона дал коллегам, выступая 17 августа на оперативном совещании в областном правительстве. Губернатор дал поручение местному министру по транспорту и дорожному хозяйству Анатолию Костылевскому во взаимодействии с федеральными органами власти отрабатывать выданные президентом поручения.

Обращался в Владимиру Владимировичу Путину с двумя просьбами, касающимися реконструкции Чуйского тракта. Первое - ускорение расширения до четырех полос существующих участков и второе - ускорение завершения строительства Восточного обхода Новосибирска. Получил поддержку. Андрей Травников, глава Новосибирской области

напомним, что лидер страны провел встречу с Травниковым 11 августа во время свой рабочей поездки в Новосибирскую область после посещения и открытия Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ") в наукограде Кольцово. Глава государства заслушал доклад коллеги о социально-экономической ситуации в российском регионе.

В Новосибирской области при взрыве газа в доме пострадали два человека.

Фото: Вконтакте / Андрей Травников