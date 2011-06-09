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Новосибирский губернатор рассказал, что попросил у Путина на личной встрече
Сегодня, 10:11
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Новосибирский губернатор рассказал, что попросил у Путина на личной встрече

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Андрей Травников сообщил о поручениях, которые дал коллегам после обсуждения с лидером страны.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о том, что на личной встрече с российским президентом Владимиром Путиным на прошлой неделе попросил ускорить расширение Чуйского тракта, строительство Восточного обхода Новосибирска и получил в этих вопросах государственную поддержку. Соответствующий комментарий глава региона дал коллегам, выступая 17 августа на оперативном совещании в областном правительстве. Губернатор дал поручение местному министру по транспорту и дорожному хозяйству Анатолию Костылевскому во взаимодействии с федеральными органами власти отрабатывать выданные президентом поручения.

Обращался в Владимиру Владимировичу Путину с двумя просьбами, касающимися реконструкции Чуйского тракта. Первое - ускорение расширения до четырех полос существующих участков и второе - ускорение завершения строительства Восточного обхода Новосибирска. Получил поддержку.

Андрей Травников, глава Новосибирской области

напомним, что лидер страны провел встречу с Травниковым 11 августа во время свой рабочей поездки в Новосибирскую область после посещения и открытия Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ") в наукограде Кольцово. Глава государства заслушал доклад коллеги о социально-экономической ситуации в российском регионе.

В Новосибирской области при взрыве газа в доме пострадали два человека.

Фото: Вконтакте / Андрей Травников

Теги: андрей травников, новосибирская область, регионы, чуйский тракт
Категории: Лента новостей, Новости России,

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