В Пермском крае БПЛА атаковали промышленный объект

Массированная атака украинских беспилотников утром 25 сентября идет на Пермский край. Соответствующее заявление через социальные сети сделал российских губернатор в регионе Дмитрий Махонин. Чиновник пояснил местному населению, что властями зафиксирован налет на промышленный объект. Согласно предварительным данным, никто не пострадал от действий противника.

На территории края идет массированная атака вражеских беспилотников. С раннего утра силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку. Есть налет на промышленный объект. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Экстренные и оперативные службы работают на месте. Дмитрий Махонин, глава Пермского края

В автобусе, попавшем в смертельное ДТП под Челябинском, ехала пермская баскетбольная команда.

Фото: Telegram / Дмитрий Махонин