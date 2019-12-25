В автобусе, попавшем в смертельное ДТП под Челябинском, ехала пермская баскетбольная команда

Пермская баскетбольная команда ехала в автобусе, который попал в серьезное ДТП под Челябинском. Авария произошла сегодня утром на 1740 км трассы М-5 "Урал" рядом с городом Златоуст. Об этом пишет в своем канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

По его словам, в автобусе ехала баскетбольная команда "Бионорд Про", спортсмены возвращались с соревнований. Известно, что водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с грузопассажирской "Газелью".

Водитель погиб, одного из пострадавших – сопровождающего команды – прооперировали в больнице Златоуста. Остальных игроков с легкими травмами доставили в больницу для оказания медпомощи.

