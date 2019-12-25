В МВД России рассказали, как мошенники вовлекают в дропперство

В пресс-службе МВД России 22 мая рассказали, как мошенники вовлекают жертв в дропперство. Аферисты используют социальные сети и мессенджеры, объявления в интернете, электронную почту и рассылки, а также непосредственный контакт.

Чаще всего злоумышленники обещают простую и высокооплачиваемую работу, предлагают продать или сдать в аренду банковскую карту, увеличивают вознаграждение за приведенных друзей и предлагают отправлять выигрыши или выплаты другим людям. Полиция призвала быть внимательнее и помнить, что за такую работу предусмотрена уголовная ответственность.

