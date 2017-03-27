Полиция задержала петербурженку, организовавшую фиктивный брак за 50 тыс. рублей

Полиция задержала женщину, которая организовала пребывание мигранта в стране через фиктивный брак. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям Калининского района накануне поступила информация о том, что 53-летняя жительница Красноярского края за денежное вознаграждение в размере 50 тыс. рублей организовала заключение брака между 43-летней горожанкой и 51-летним иностранцем. Таким образом приезжий смог получить гражданство. Было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.

Злоумышленницам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, а мигранта выдворят за пределы России.

