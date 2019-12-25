Житель Красногвардейского района оформил фиктивный брак и отцовство для легализации иностранки

В Калининском районе Петербурга полиция раскрыла схему фиктивного брака, организованную для легализации иностранной гражданки, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По данным правоохранителей, в 2023 году 46-летний житель Красногвардейского района заключил брак с 39-летней женщиной из Центральной Азии за денежное вознаграждение в 30 000 рублей. Схема получила развитие после рождения у женщины дочери. Мужчина оформил на себя фиктивное отцовство, чтобы через него подать документы на получение российского гражданства для ребенка.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде. Следствие продолжается, также будет рассмотрен вопрос об аннулировании незаконно полученного гражданства.

