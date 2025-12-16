Трехдневные выходные ждут россиян в июне с 12 по 14 число

Длинные выходные продлятся с 12 по 14 июня. Рабочая неделя перед ними будет короткой — с 8 по 11 июня, а в четверг 11 числа рабочий день сократят на час.

В июне жителей России ожидают продолжительные выходные, приуроченные ко Дню России. Праздник выпадает на пятницу, 12 июня, поэтому отдыхать страна будет три дня подряд — с 12 по 14 июня включительно.

Рабочая неделя перед праздником будет короткой: трудиться придется всего четыре дня — с 8 по 11 июня. При этом четверг, 11 июня, является предпраздничным днем. Согласно нормам трудового законодательства, продолжительность рабочего дня в такой день сокращается на один час.

Следующая укороченная рабочая неделя ожидается только в ноябре, перед Днем народного единства.

Что касается лета 2026 года в целом, то оно станет самым продолжительным по времени работы. При стандартной пятидневной рабочей неделе с двумя выходными россияне проведут на работе 65 дней, а выходных дней у них будет 27.

Самым насыщенным месяцем окажется июль: в нем 23 рабочих дня и всего восемь выходных. Июнь и август также будут довольно загружены: в каждом из этих месяцев насчитывается по 21 рабочему дню, при этом в июне будет девять выходных, а в августе — десять.

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