Иван Ургант отдыхает с семьей в Петербурге на теплоходе

Актёр и телеведущий гулял по городу с супругой Натальей Кикнадзе и дочерью Валерией. Он покатался по рекам и каналам, посетил Комаровское кладбище и поделился архивными кадрами, сопроводив их песней о «ленинградских вечерах».

Популярный актёр и телеведущий Иван Ургант продолжает отдых в Санкт-Петербурге. 6 июля он опубликовал в социальных сетях несколько видео, запечатлевших прогулки по городу с семьёй. В объектив попали его супруга Наталья Кикнадзе и младшая дочь Валерия. Судя по кадрам, ведущий катался на теплоходе по Фонтанке и Неве, а также прокатился на катамаране вдоль берегов Елагина острова в Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова.

Также артист посетил Комаровское кладбище, где находится могила писателя Виктора Голявкина. Издание "Пятый канал" отмечает, что в последнее время Ургант вместе с творческой командой шоу много гастролирует по США и готовит тур "Живого Урганта" в Европе на июль 2026 года, однако летние каникулы предпочитает проводить в России. Передача "Вечерний Ургант" не выходит в эфир "Первого канала" с февраля 2022 года.