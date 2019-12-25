В ОП предложили ввести выплату на каждого школьника к 1 сентября

Вячеслав Гриб заметил, что такая федеральная выплата стала бы существенной поддержкой для семей с детьми в России.

В Москве предложили ввести федеральную выплату на российской территории в размере 15 тысяч рублей на каждого школьника к 1 сентября для того, чтобы помочь семьям подготовить детей к новому учебному году. Соответствующее заявление в комментарии журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По словам активиста,

Я считаю, что нужно обязательно к первому сентября делать, индексировать выплаты для подготовки детей к школе. Должна быть федеральная выплата. В этом году ее можно сделать в районе 15 тысяч рублей на школьника. Владислав Гриб, замсекретаря ОП РФ

Специалист пояснил, что такая социальная выплата должна предоставляться семьям, воспитывающим школьников с 1-го по 11-й класс в виду того, что подготовка к новому учебному году требует значительных финансовых расходов от родителей. Речь идет не только о покупке учебных принадлежностей, но также школьной формы, спортивной одежды и обуви. Сейчас в стране единоразовой федеральной выплаты к 1 сентября не предусмотрено. При этом в регионах работают поддержки многодетных семей. В Москве многодетные семьи, в которых есть школьники, в течение всего периода обучения вправе ежегодно получать компенсацию на комплект школьной одежды. А в Алтайском крае многодетным положена выплата, которую можно направить на подготовку будущего школьника к поступлению в первый класс. Кроме этого ежегодная компенсационная выплата предусмотрена для школьников из Санкт-Петербурга.

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Фото: Piter.tv