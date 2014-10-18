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В Сестрорецке в гараже оборудовали нарколабораторию

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Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Курортном районе Петербурга полиция пресекла деятельность нарколаборатории, где производили "синтетику". Ее оборудовали в гараже в Сестрорецке, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк 6 августа. 

В помещении произошла детонация реагентов. В ходе осмотра изъяли емкости с химическими реактивами, восемь пакетов с порошкообразным веществом массой свыше 6 килограммов и элементы лабораторного оборудования. На месте задержали 42-летнего мужчину, он делал наркотическое средство для дальнейшего сбыта через тайники-закладки. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Ранее на Piter.TV: девушка из Праги пыталась ввезти наркотики в Петербург. 

Видео: пресс-служба МВД России 

Теги: наркотики, сестрорецк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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