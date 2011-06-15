Девушка из Праги пыталась ввезти наркотики в Петербург

В отношении россиянки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Таможенники пресекли в петербургском аэропорту Пулково контрабанду наркотиков в ручной клади. В багаже девушки обнаружили метамфетамин и кокаин.

Таможенный инспектор остановил гражданку для проведения выборочного контроля. При опросе приезжая заявила, что проживает в Праге и прилетела из Чехии транзитом через Турцию. Сотрудника насторожили необычное поведение и путанные ответы.

По словам пассажирки, она много лет страдает наркозависимостью на фоне тяжелого психологического состояния. Вещества были направлены на исследование, которое подтвердило, что в зип-пакете находились наркотические средства.

Возбуждено уголовное дело по ст. 229.1 УК РФ. В отношении россиянки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти ликвидировали лабораторию по производству мефедрона.

Видео: пресс-служба ФТС России