  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:30
127
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Девушка из Праги пыталась ввезти наркотики в Петербург

0 0

В отношении россиянки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Таможенники пресекли в петербургском аэропорту Пулково контрабанду наркотиков в ручной клади. В багаже девушки обнаружили метамфетамин и кокаин. 

Таможенный инспектор остановил гражданку для проведения выборочного контроля. При опросе приезжая заявила, что проживает в Праге и прилетела из Чехии транзитом через Турцию. Сотрудника насторожили необычное поведение и путанные ответы. 

По словам пассажирки, она много лет страдает наркозависимостью на фоне тяжелого психологического состояния. Вещества были направлены на исследование, которое подтвердило, что в зип-пакете находились наркотические средства. 

Возбуждено уголовное дело по ст. 229.1 УК РФ. В отношении россиянки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти ликвидировали лабораторию по производству мефедрона. 

Видео: пресс-служба ФТС России 

Теги: наркотики, фтс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии