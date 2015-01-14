В Ленобласти ликвидировали лабораторию по производству мефедрона

Устанавливаются возможные соучастники задержанного.

Полицейские Кронштадта ликвидировали нарколабораторию по производству мефедрона. По подозрению задержан 21-летний житель Ломоносовского района Ленинградской области, рассказали в МВД России.

Молодой человек организовал незаконную деятельность на дачном участке. В ходе обыска изъяли 27 пластиковых контейнеров с кристаллообразным веществом общей массой 2 килограмма, прекурсоры, химические реактивы, лабораторную посуду, весы, оборудование и защитную экипировку, используемую при производстве запрещенных веществ. В одном из контейнеров был мефедрон, оставшееся исследуют в ближайшее время.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Устанавливаются возможные соучастники задержанного.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти