Эксперт по недвижимости назвал способы избежать обмана при покупке жилья

Риелтор полагает, что расходы на проверки невелики по сравнению со стоимостью жилья.

При купле-продаже жилья покупатели сталкиваются с множеством рисков, тогда как продавцы чаще всего переживают лишь за получение оплаты. Соответствующий комментарий в беседе с журналистами телеканала "360.ru" сделал российский эксперт по недвижимости Владимир Шмелев. Специалист уточнил, что сейчас для покупателя существует гораздо больше рисков. В том числе речь идет о поддельных доверенностях, сохранении прав пожизненного проживания за прошлым владельцем, а также проблемы с историей перехода права. В том случае, если продавец не получит оплату, то он может признать сделку недействительной через судебную инстанцию.

При покупке обязательно нужно все проверять. У нас система права негативная: Росреестр фиксирует переход права, а устоит оно в дальнейшем или нет — забота покупателя. Перед приобретением любой недвижимости, особенно вторички, покупателю необходимо очень дотошно и детально выяснять мотив продавца. Владимир Шмелев, риелтор

Эксперт порекомендовал выяснять наличие другой недвижимости у продавца и состав его семьи. При любых сомнениях в сделке стоит принять дополнительные меры предосторожности. Риелтор рекомендует дополнительно составить алиби добросовестного приобретателя и отчет об оценке, подтверждающий рыночную цену недвижимости. Если продавец пожилой, то важно инициировать его исследование в институте психиатрии. Также стоит застраховать титул права собственности с защитой по статьям 177, 178 и 179 Гражданского кодекса России. Данные статьи регулируют в стране основания для признания сделок недействительными. Владимир Шмелев полагает, что лучше заплатить за свою безопасность и провести проверки, чем потом погрязнуть в судах и остаться без квартиры и денежных средств.

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Фото: Piter.tv