"Радиостанция Судного дня" передала загадочный сигнал "Обмирание"

Слушатели зафиксировали сообщение 5 октября.

Радиостанция УВБ‑76, известная как "Радиостанция Судного дня", в понедельник передала необычное сообщение. В эфире прозвучало слово "Обмирание". Соответствующая информация опубликована в Telegram‑канале "УВБ‑76 эфир".

Сигнал зафиксировали в 16:14 по московскому времени. Это первое сообщение такого рода в начале этой недели.

Ранее британское издание The Sun увидело угрозу НАТО в слове "Градосбег", прозвучавшем в эфире российской "Радиостанции Судного дня". Сообщение стало частью серии кодированных сигналов, которые передавала "жужжалка".

УВБ‑76 представляет из себя военную радиостанцию, созданную в 1970‑х годах. В обычное время она транслирует короткий монотонный жужжащий сигнал, за что и получила своё неформальное название. Периодически прерывающие "жужжание" загадочные слова вызывают живой интерес у радиослушателей и порождают множество теорий о назначении станции.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)