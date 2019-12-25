НАТО в панике. Загадочные сигналы "Радио Судного дня" напугали Запад

Станция передала различные слова, начиная с "Дояропух" и заканчивая "Кругопаяц".

Британский таблоид The Sun увидел угрозу НАТО в слове "Градосбег", прозвучавшем в эфире российской радиостанции УВБ-76, известной как "Радио Судного дня". Сообщение появилось в четверг и стало частью серии кодированных сигналов, которые передавала "жужжалка".

В публикации отметили, что "печально известное "Радио" ожило, выпустив леденящий душу поток загадочных кодовых слов.

Накануне "Радиостанция Судного дня" передала в течении нескольких часов семь сообщений. Сигнал "Дояропух" прозвучал в 12:20 по московском у времени, затем были слышны сигналы "Гиджак" и " Монархист", 13:12 — сигналы "Пухокорм" и "Градосбег"

После этого зафиксировали двойное сообщение в 14:02 с сигналами "Взяточница", "Сексофат", а потом - сообщение "Мотель" в 14:06. В 15.05 прозвучало двойное сообщение "Мужопаюс" и "Боязливость", а в 15:53 — сообщение с сигналами "Степенный", "Цугопенс" и "Кругопаяц".

УВБ-76 является военной радиостанцией России, ее создали в 1970-х годах. Также существует версия о том, что станция работает как часть "Мертвой руки".