На Западе объяснили, что союзники Украины хотят расширить вооруженный конфликт на Европу.

США и европейские страны — члены Североатлантического альянса фактически находятся в состоянии войны с российским руководством. .Соответствующее мнение высказал бывший американский дипломат, бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive. Западный обозреватель заметил, что международные союзники киевского режима проявляют агрессию в адрес Москвы, че рис куют начать Третью мировую войну. При этом эксперт видит игры западников с расширением вооруженных действий в европейском регионе, что может стать разрушительным и опасным процессом. В частности, сейчас в различных контекстах звучат слова о ядерном оружии.

У США нет оружия, которое можно было бы незаметно передать Украине, <…> и Америка не может заставить европейцев сделать это за нее, чтобы она могла заявлять, будто не причастна. Ведь когда США продают кому-то оружие, то накладывают ограничения: нельзя его передавать дальше без их разрешения. Так что, по сути, мы находимся в состоянии войны с русскими. Час Фриман, эксперт

Аналитик Фриман: эскалация в конфликте на Украине выходит на новый уровень.

Фото: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive