Глава МИД ЕС объяснила, как происходит сближение с американской позицией.

Европейский союз планирует "самый масштабный" с 2022 года антироссйский санкционный пакет. Соответствующими данными с западными журналистам поделилась глава верховной дипломатии и политики безопасности регионального сообщества Кая Каллас. Дипломат уточнила, что осенью 2026 года число подсанкционных лиц и компаний вырастет на треть. Москва считает подобные рестрикции незаконными. В коллективном Брюсселе отметили, что России уже пришлось заплатить "высокую цену".

В случае его принятия число российских физических лиц, компаний и организаций под санкциями, единовременно увеличится на треть. Давление необходимо усилить. Кая Каллас, глава МИД ЕС

Дипломат добавила, что принятие в американском сенате закона о запретах и ограничениях против России на данный момент вселяет в европейские государства надежду на сближение с вашингтонской администрацией. Кая Каллас призвала коллег лучше координировать инструменты ЕС в национальных интересах, в том числе и на принимаемых уровне дипломатических решений.

Каллас: для ЕС стало "неприятным сюрпризом" введение США новых таможенных пошлин.

Фото: European Commission