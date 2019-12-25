Глава МИД ЕС считает трудовое законодательство в Европе лучше американского.

Глава европейской дипломатии и политики безопасности Кая Каллас заявила западным СМИ о том, что коллективный Брюссель будет требовать у вашингтонской администрации при президенте-речпубликанце Дональде Трампе дальнейших разъяснений в связи с введением новых таможенных пошлин против регионального сообщества. Экс-премьер-министрЭстонии заметила, что такое объявление стало для ЕС неприятным сюрпризом. Слова иностранной чиновницы приводят журналисты из новостного агентства The Reuters. Помимо этого, она указала на необоснованность новых ограничений. Европейка указала на то, что местное трудовое законодательство лучше американского, а в странах европейского сообщества "есть оплачиваемый отпуск, есть очень хорошие условия труда".

У нас была сделка с Америкой, и мы придерживались этой сделки. <...> Для нас несоблюдение этих договоренностей стало неприятным сюрпризом. Кая Каллас, глава МИД ЕС

Напомним, что Белый дом принял решение ввести таможенные пошлины в отношении своих международных торговых партнеров под предлогом борьбы с принудительным трудом. Размер выплат составит от 10 до 12,5 процентов. Ограничительные меры распространятся на 60 государств, включая представителей Европейского союза. Новые американские тарифы фактически придут на смену временным глобальным пошлинам на импорт в США, вступившим в законную силу с 24 февраля на срок в 150 дней. Обновленные пошлины вступили в силу в 00:01 утра 24 июля по времени Восточного побережья США (в 07:01утра по московскому времени). Для товаров, находящихся на этот момент в процессе транспортировки, вступление в силу новых пошлин отложено до 28 июля.

Каллас: ЕС исключил рыбу из новых санкций из-за её "геополитического значения".

Фото: European Commission