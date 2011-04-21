В МИД России объяснили, что западный журналист устроил провокацию в Белграде.

Немецкий журналист, корреспондент газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэль Мартенс на совместной пресс-конференции сербского президента Александра Вучича и лидера киевского режима Владимира Зеленского использовал определенный вопрос для провокации, которая была тщательно спланирована. Соответствующий комментарий в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства уточнила, что об убийстве русских в 2022 году говорил и бывший американский лидер Джордж Буш – младший. На тот момент политик думал, что беседует с украинцами. Однако на самом деле иностранцу позвонили российские пранкеры Вован и Лексус.

Журналист Михаэль Мартенс спросил: "Что еще нужно из оружия, денег и помощи для того, чтобы убивать еще больше русских? удивительным образом эта провокация обернулась против ее же создателей, став саморазоблачительной. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: слова Навроцкого про "москалей" обнажают его нацистскую сущность.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik.