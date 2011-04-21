Игорь Политов стал временным руководителем Комитета финконтроля в Петербурге

В связи с выходом на пенсию от должности председателя комитета освобожден Сергей Викторович Макеев.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о кадровых изменениях в Комитете государственного финансового контроля. Документ был подписан сегодня, 12 августа.

В связи с выходом на пенсию от должности председателя комитета освобожден Сергей Викторович Макеев.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, исполнение обязанностей руководителя ведомства временно возложено на Игоря Викторовича Политова.

Ранее мы сообщили о том, что новый глава ГУФСИН представлен губернаторам Петербурга и Ленобласти.

Фото: Пресс-служба комитета государственного финансового контроля