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Игорь Политов стал временным руководителем Комитета финконтроля в Петербурге
Сегодня, 13:24
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Игорь Политов стал временным руководителем Комитета финконтроля в Петербурге

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В связи с выходом на пенсию от должности председателя комитета освобожден Сергей Викторович Макеев. 

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о кадровых изменениях в Комитете государственного финансового контроля. Документ был подписан сегодня, 12 августа.

В связи с выходом на пенсию от должности председателя комитета освобожден Сергей Викторович Макеев. 

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, исполнение обязанностей руководителя ведомства временно возложено на Игоря Викторовича Политова.

Ранее мы сообщили о том, что новый глава ГУФСИН представлен губернаторам Петербурга и Ленобласти.

Фото: Пресс-служба комитета государственного финансового контроля

Теги: кадровые перестановки, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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