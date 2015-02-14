В Абхазии задержали мужчину, избившего российскую туристку

Мужчина напал на девушку, которая ему отказала.

Мужчину, избившего российскую туристку в кафе в Абхазии, задержали. Соответствующими сведениями с журналистами "РИА Новостей" поделились в республиканских правоохранительных органах. В МВД пояснили, что ведется уголовное дело в отношении Квеквескири Ахры Геннадьевича, 1990 года рождения. Местный житель подозревается в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью человека, совершенном из хулиганских побуждений

... а также угрозу убийством жительнице города Черкесска, 1989 года рождения. публикация МВД Абхазии

Напомним, что 2 августа подозреваемый попытался познакомиться в пострадавшей в одном из кафе. Однако мужчина получил вежливый отказ, который далее спровоцировал конфликт. В результате нарушитель общественного спокойствия применил физическую силу в отношении потерпевшей. Туристка получила гематомы и ссадины верхних и нижних конечностей, а также ушиблено-рваные раны лица, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму (ЧМТ). Полицейские пояснили, что время нападения подозреваемый нарушил условия домашнего ареста. Ранее такая мера пресечения бла наложена на него по расследованию о похищении человека, вымогательстве, грабеже, незаконном хранении огнестрельного оружия. Сейчас злоумышленник заключен под стражу.

В горах Абхазии погиб 15-летний турист с России.

Фото: pxhere.com